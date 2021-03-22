إبراهيم عيسى ينجو من الموت بعد سقوط "لوكيشن" الأستوديو عليه

نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من الموت بأعجوبة، بعد سقوط ديكور لوكيشن الأستوديو خلال تصوير الحلقة الجديدة من برنامجه حديث القاهرة، وهو ما أدى إلى إصابة المصور وعدد من العاملين وتم نقلهم للمستشفى.

ونشر الباحث الإسلامي ماهر فرغلي، الذي كان ضيف الحلقة عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: ”نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير وإصابة مصور ونقله إلى المستشفى والحمد لله“.

ويقدم الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج ”حديث القاهرة“ عبر فضائية ”القاهرة والناس“.

وإبراهيم عيسى إعلامي مصري قدم في التلفزيون برنامج ”الفهرس“ الأسبوعي على قناة دريم الفضائية، كما قام بتقديم برنامج الله أعلم على قناة دريم أيضاً.

كما سبق وقدم عيسى برنامجاً سياسياً عنوانه ”على القهوة“، وقدم برنامج ”نحن هنا“ على قناة أو تي في المصرية، وبرنامج ”حاجة تفطر“ الذي أذيع في رمضان 2010، وبرنامج بلدنا بالمصري، وأيضا قدم لفترة برنامجا بعنوان ”صالون إبراهيم عيسى“ على قناة الجزيرة مباشر.