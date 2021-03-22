محمد رمضان يرد على دموع معجبة بتقبيل رأسها ويدها (فيديو)

شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وثق من خلاله لحظة رد فعل فتاة من معجباته عندما رأته في محافظة الإسكندرية.

ودخلت الفتاة في حالة من الانهيار، حيث تفاجأت به خلال تصوير مشاهده في مسلسل ”موسى“، المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المُقبل.

وقالت الفتاة وهي تبكي خلال المقطع: ”أنا مش مصدقة إني شوفتك والله أنا بحبك قوي“، ليقوم بتقبيل رأسها ويدها، ويقول: ”وأنا كمان بحبك اهدي بس“.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

كما شارك محمد رمضان مقطعا آخر، وثق من خلاله ازدحام الجمهور حوله وهو على كوبري في منطقة الآباري بالإسكندرية، وعلق عليه: ”الجمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة الآباري في الإسكندرية، شكرًا على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى“.

ويواصل محمد رمضان وسمية الخشاب تصوير مسلسلهما الجديد ”موسى“، المقرر أن يعرض في دراما رمضان المقبل، حيث يشارك في العمل أيضا عبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وغيرهم، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.