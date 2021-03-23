سمية الخشاب تحسم جدل مشاركتها في برنامج رامز جلال الجديد

حسمت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل بشأن مشاركتها في برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال وتردد بأن اسمه ”رامز فقد عقله“ وذلك بعدما ربط البعض بين زيارتها مؤخرا للسعودية وبين تأكيد تصوير البرنامج هناك.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية إنها كانت في السعودية مؤخرا لتصوير برنامج آخر وليس للمشاركة في برنامج مقالب رامز جلال، وأشارت إلى أنها أجرت جلسة تصويرية هناك، معقبة ”أنا معملتش مع رامز مقلب“.

وعن مشاركتها للفنان المصري محمد رمضان من خلال مسلسل ”موسى“ لعرضه في رمضان المقبل قالت إنها تجسد شخصية تحمل اسم ”حلاوتهم“ لافتة إلى أن العمل عبارة عن ملحمة .

وتابعت ”شخصية حلاوتهم متكلمتش عنها عشان تبقى مفاجأة، مش عايزة أحرق الشخصية وعايزة أشوق الجمهور، وحلاوتهم يعني الست الجدعة الأصيلة“.

وعن الغزل الجريء بينها وبين محمد رمضان من خلال لقب ”ملبن“ قالت بشكل يحمل الممازحة ”أنا اتطورت عشان رياض الخولي كان بيناديني في مسلسل (ريا وسكينة) بلقب مهلبية في الزبيب، دلوقتي في مسلسل (موسى) بقيت ملبن“.

ويواصل محمد رمضان وسمية تصوير مسلسلهما الجديد ”موسى“ المقرر أن يعرض في دراما رمضان المقبل حيث يشارك في العمل أيضا عبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وغيرهم والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.