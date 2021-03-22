محامي رانيا يوسف ينفي أنباء التسوية مع نزار الفارس

أكد المحامي طارق العوضي الموكل بالدفاع عن الفنانة المصرية رانيا يوسف في قضيتها ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس وقناة ”الرشيد“، أن ما تردد حول نيتها للصلح أو التسوية عار تماماً من الصحة.

وكتب العوضي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك: ”بوصفي محامي الفنانة رانيا يوسف أعلن أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وكاذب جملة وتفصيلا، وسنتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية بناء على طلب موكلتنا“.



وبين: ”جلسة اليوم كانت جلسة منفردة أمام هيئة التحضير، وكنت حاضرا فيها بشخصي والدكتورة هند سيف مديرة مكتبنا في غير حضور المدعي أو محاميه، وهي جلسة بنص القانون سرية ولَم يتم عرض أي تسوية من قريب أو بعيد، بل العكس طلبنا من الادعاء فرعيا بتعويض 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي والقناة، وتأجلت لجلسة 31 مارس لتقديم صحيفة الادعاء الفرعي من جانبنا“.

يذكر أن النزاع القضائي بين رانيا يوسف ونزار الفارس بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة وجاء فيها العديد من التصريحات التي وجدها البعض مسيئة.

ومؤخرا، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة رانيا يوسف في الدعوى القضائية المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح، وتضمنت الدعوى تصريحات للفنانة في لقاء تلفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامجه ”مع الفارس“، وتحدثت فيه عن ”بروز مؤخرتها“، بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

وتضمنت الدعوى اتهامات أخرى بازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسخرية، ومن ثم أكمل المذيع سؤاله، مشيرًا إلى أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فردت رانيا: ”إحنا المصريين مكناش محجبين، وإن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات“.