إصابة الفنانة المصرية هنادي مهنا بفيروس "كورونا"

صدمت الفنانة المصرية هنادي مهنا جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال خاصية ”الستوري“ في حسابها الرسمي على موقع الصور ”إنستغرام“.

وقالت مهنا: ”إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع“.

يذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا احتفلا بزفافهما في 6 نوفمبر الماضي، في فندق هيلتون هليوبوليس، بحضور عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.

وعملت هنادي وصالح معا في مسلسل ”الفتوة“ من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.