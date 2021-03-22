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كيف رد براد بيت على أدلة أنجلينا جو...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 12:30 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 13:05 GMT

كيف رد براد بيت على أدلة أنجلينا جولي بشأن "العنف المنزلي"؟

كشفت تقارير جديدة، أن النجم العالمي براد بيت يشعر بالحزن بعد التقارير التي أشارت إلى أن زوجته السابقة الممثلة، أنجلينا جولي، أصبحت مستعدة لتقديم دليل على العنف

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المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

كشفت تقارير جديدة، أن النجم العالمي براد بيت يشعر بالحزن بعد التقارير التي أشارت إلى أن زوجته السابقة الممثلة، أنجلينا جولي، أصبحت مستعدة لتقديم دليل على العنف المنزلي في خضم معركة الطلاق والحضانة المثيرة بين الزوجين الشهيرين.

يأتي ذلك بعد تقدم ابنهما بالتبني مادوكس 19 عاما، للإدلاء بشهادته في القضية ضد براد 57 عاما.

وقدمت جولي أوراقا تشير إلى أنها وأطفالها على استعداد لتقديم شهادة لإثبات مزاعمها، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال مصدر مقرب من الممثل، إن بيت يشعر بالحزن لأن أنجلينا سلكت هذا الطريق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشاعر ما زالت موجودة على حد قوله.

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وأضاف المصدر، أنه تحمل المسؤولية واعترف بأفعاله ومشكلات الماضي وتوقف عن تناول الكحول.

وأشار إلى أن الزواج بينهما كان عاطفيا للغاية وتعرض للمشكلات في بعض الأحيان، مثل جميع الأزواج، إلا أنه كان هناك أيضا العديد من الأوقات الجيدة التي قضاها براد وجولي معا.

يذكر أنه بعد فترة قليلة من تقديم براد وجولي بطلب للطلاق في عام 2016، تم الكشف عن أنه تم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمات الاجتماعية في لوس أنجلوس؛ بسبب الإساءة اللفظية والجسدية مع أطفاله على متن طائرة خاصة، إلا أنه تم تبرئته لاحقا.

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يذكر أن أنجلينا وبراد التقيا خلال تصوير فيلم Mr And Mrs Smith في عام 2005، وتواعدا عدة سنوات قبل أن يتزوجا في فرنسا، عام 2014.

وفي عام 2016 تقدما بطلب للطلاق، وفي نيسان أبريل 2019، أصبحا قانونيا غير متزوجين، إلا أن إجراءات الطلاق ما زالت معلقة.

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