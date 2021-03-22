مكسيم خليل يكشف لأول مرة كيف تم الاعتداء عليه من قبل الأمن السوري

كشف الفنان السوري المعارض مكسيم خليل، لأول مرة تفاصيل تعرضه للتهديد في سوريا؛ بسبب مواقفه المؤيدة للثورة.

وقال مكسيم في مقابلة مع برنامج ”شربل يستقبل“، إنه تعرض لضغوطات شديدة بسبب موقفه المعارض للنظام، حيث أوضح أنه ”كان يتعرض باستمرار لتهديدات من موالين للنظام السوري، ومحاولة استمالته للظهور عبر التلفزيون ليعلن أن ما يحدث في سوريا هو مجرد مؤامرة وليس صحيحا“.

وروى الفنان السوري تفاصيل الحادثة المفصلية التي دفعته لقرار هجرة سوريا نهائيا، قائلا إنه كان عائدا من تصوير مسلسل (روبي) في لبنان، وأثناء تواجده على الحدود السورية لختم جواز سفره، أوقفته بشكل متعمد سيارة رباعية، وترجل منها عدة أشخاص مسلحين يتبعون لفرع المخابرات الجوية، وتظاهروا بأنهم لا يعرفون من هو، ثم وضع أحدهم سلاحا على صدره، قبل أن يبدؤوا حملة تفتيشية بدعوى أنهم يقومون بعملهم.

وأضاف أنه في ”تلك الأثناء قام أحد رجال الأمن باستخدام مفك لتفتيش السيارة، وحين سألته عما يفعل، أجابه أنه يحمي (سوريا الأسد)“.

وتابع: ”قلتله أنت هيك ما بس عبتخرب سوريا الأسد رح تخرب سوريا الحاف، اللي هي بلا شي، سوريا لحالا اللي بنعرفا كلياتنا، بهاي اللحظة لف علي وحط المفك ببطني وشده إلى الأمام“، مشيرا إلى أن ضباط الجمارك على الحدود أشاروا له من بعيد كي يهدأ، خوفا عليه، مؤكدا تعرضه كذلك لحادثة أخرى في المطار.

وأضاف مكسيم خليل أنه قرر الاتصال بأحد الأشخاص وسأله لم يتصرفون معه بهذه الطريقة، فقام بتهديده بأبنائه بشكل مباشر، في حال لم يخرج عبر شاشة قناة ”الدنيا“ ويقدم رسالة اعتذار، ويقول إنه ”تم التغرير به“، مبينا أنه ”في اللحظة التي وصل فيها التهديد لأبنائه، توصل إلى قرار الخروج من البلد نهائيا“.