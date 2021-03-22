فوز الفهد ترد على منتقدي مساندتها لوالدة حلا الترك (فيديو)

خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن صمتها إزاء ما وصلها من هجوم من قبل متابعيها؛ كونها قامت بمساندة منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن القضية مثار الجدل بينهما في المحكمة حاليا.

وعقبت فوز الفهد في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، بأن علاقتها بالفنانة حلا الترك جيدة، وأنها تتواصل معها بالسؤال عنها من فترة لأخرى وبالعكس، مضيفة أن الأم في الحالة التي أمامنا هي الأهم.

وشددت على أنها ترغب في المساعدة كما عرضت في السابق، مبينة أنه لا يوجد إنسان عاقل يرى أما في تلك الحالة ويرضى بما يحدث.

ووصفت فوز الفهد من ينتقدها ويسبها بالجاهل، قائلة: ”قبل ما تطلع تتكلم وتقول ليش أدخل في قضية مثل هذه، ولما تطلع تقول عليا هذه حدها مولات وروحي شوفي القضايا اللي عندكم فالمساعدات اللي قاعدة بسويها في يومي مو شغلك“.

واختتمت فوز الفهد، قائلة: ”المشكلة اللي عندي إن ريال يتطلع يتكلم على بنت ويسبها ويقول نعال على قصتها.. لا نعال على قصفتك أنت.. أنت مو شغلك أنا إيش بسوي“.

وكانت محكمة بحرينية قررت حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيل إن قيمته تبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وبثت السابر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”انستغرام“، أكدت فيه أن “الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه“.

وأشارت إلى أنه “ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن بعد“.