طليقة الفنان نواف العلي.. من هي هبة الدري؟

شغلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زوجها السابق الفنان الكويتي نواف العلي، أخيرا، انفصاله عنها، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان.

وكانت هبة الدري التزمت الصمت طوال الفترة التي تلت الانفصال ولم يعلم بانفصالها أحد، قبل أن يخرج زوجها السابق نواف العلي، ليعلن انفصالهما منذ فترة وأنه لم يعلن ذلك في حينه.

وقال نواف العلي في منشور عبر إنستغرام:“الحين أُخلي مسؤوليتي من أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله“، لتخرج عن صمتها بدورها وتؤكد في مقطع مصور أنها لا تحب الفضائح ولكنّ أبناءها خط أحمر، وأنها لو تكلمت ستنقلب الدنيا.

وهبة سميح الدري، ممثلة مصرية، ولدت وترعرعت في الكويت، يوليو 1982، وتخرجت طبيبة في جامعة الإسكندرية، تخصص أمراض الدم والوراثة، وقالت إنه تخصص صعب ولكن هناك متعة خاصة أن تكون طبيبا وتعالج الناس.

وتركت هبة الدري مجال الطب من أجل الفن، مبررة ذلك بأنها إنسانة حساسة، وأن الطب يتطلب نزع العواطف، أما الفن فوجدت نفسها فيه، حسب ما صرحت في إحدى المقابلات.

وبدأت حياتها الفنية من المرحلة الدراسية الثانوية، وشاركت في مسرحية ”عالم كاشف“، ثم شاركت في أدوار أكبر؛ بدءا بالمسلسل الكويتي ”القرار الأخير“، ثم بدأت لعب الأدوار الكبيرة من بعد ذلك، وأتقنت اللهجة الكويتية جيدا، واشتهرت فيما بعد بمشاركتها في العديد من الأعمال التجارية الكويتية.

وتزوجت هبة الدري من نواف العلي في العام 2012، وأنجبت منه طفلهما الأول بدر في العام 2014، وفي العام 2017 أنجبت فهد.

وتطل هبة الدري، على جمهورها في رمضان المقبل بعملين كبيرين هما: مسلسل ”مارغريت“ مع حياة الفهد، و“الروح والرية“، موضحة في تصريحات صحفية سابقة لها أن مشكلتها مع حياة الفهد تم حلها منذ عامين.