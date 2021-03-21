ياسمين صبري تحتفل بعيد الأم مع قططها (فيديو)

حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على الاحتفال بعيد الأم هذا العام بطريقة مختلفة على غير العادة.

ياسمين صبري، لم تنشر صورًا لها مع والدتها، بل نشرت هدية لها بصفتها والدة مجموعة من القطط، ونشرت عبر خاصية ”الستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، فيديو لهدية وصلتها معلقة بها مجموعة من الصور لها بصحبة قططها، ورسالة موجهة لها بأنها أفضل أم.

وتداول الجمهور الفيديو الذي استعرضته ”ياسمين“، حيث علّق أحد المتابعين بقوله:“ياسمين صبري تحتفل بعيد الأم مع قططها“.

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وقالت متابعة أخرى:“قطط ياسمين صبري تعايدها في عيد الأم.. أفضل أم في العالم“.

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يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل ”فرصة تانية“، وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، إدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، ‏وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة.