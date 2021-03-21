هيا الشعيبي توجه رسالة لحلا الترك: خائفة عليك من غضب الله (فيديو)

وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رسالة إلى الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عقب حصول الأخيرة على حكم ضد والدتها ”منى“ بالسجن لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني.

وقالت هيا الشعيبي من خلال فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إنها مستعدة أن تدفع أموال الغرامة المطلوبة من والدتها وتحولها لها عن طريق حسابها، مشددة على أنها مهما أخذت منها من أموال في النهاية هي والدتها، ولا يوجد شيء غالٍ عليها، وهي سبب نجاحها.

وأضافت النجمة الكويتية أنها تحب ”حلا الترك“، وتعتبرها مثل ابنتها، ولا تريد أن تغضب منها، وتتخذ موقفًا ضدها بسبب أفعالها مع والدتها، محذرة ”حلا“ من أن“الدنيا كما تَدين تُدان، وكل الحياة سلف ودين، وسيأتي يوم تكون فيه أمًا وترد لها هذه الأفعال“.

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وأكدت هيا الشعيبي أنها“خائفة على حلا الترك من غضب الله“، بسبب أفعالها مع والدتها التي تعبت عليها، وكانت سببًا في نجاحها، على حد قولها.

وقررت محكمة بحرينية مؤخرًا، حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني.

وعبَّرت ”السابر“ عن حزنها بعد صدور قرار سجنها بسبب ابنتها، قائلة خلال مداخلة هاتفية مع ”إي تي بالعربي“، موجهة كلماتها لحلا:”ما راح تحسي بوجعي، ولا بالأمومة إلا لما تتزوجي ويصير عندك أولاد.. بس وقتها سيكون متأخرًا جدًا لأنك فعلًا خسرتيني“.

وأضافت:”أنا ما بدي حلا تزورني، أو حتى أشوفها ولا تشوفني، ولا أسمع صوتها“.