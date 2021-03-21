إطلالة "عارية" لمحمد رمضان في عيد الأم (فيديو)

شارك الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ مقطع فيديو ظهر فيه ”عاريا“، وهو يغني لوالدته بمناسبة عيد الأم.

وحرص محمد رمضان، على كشف وضعه الصحي، بعد إصابته قبل أيام، مع أحد أفراد فريق العمل بسبب ”ألعاب نارية“ خلال تصوير إعلان جديد.

وبرر محمد رمضان، ظهوره ”عاريا“، بالتأكيد على أن الطبيب هو من أمره بعدم ارتداء الملابس بسبب ظهره حتى لا تتفاقم إصابته.

وأدى محمد رمضان، أغنية ”أمي ملكة“ التي كان قد أطلقها في آذار / مارس، من العام الماضي، بمناسبة عيد الأم.

وكتب محمد رمضان، في تعليقه على الأغنية ”كل سنة وانت طيبة يا #ملكة وكل سنة وكل أم بخير.. أنا آسف الشغل واخدني منك في اليوم الحلو ده ربنا مايحرمناش منك“.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)



ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد ”موسى“ المقرر أن يعرض في دراما رمضان المقبل، حيث يشاركه العمل، سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وغيرهم، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.