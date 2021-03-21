وفاة الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي إثر أزمة قلبية

توفيت الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي، اليوم الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى الفنان عزوز عادل، الراحلة بنشر صورتها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، معلقا عليها: ”البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري“.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة.

وتخرجت رضوى أبو شادي، في الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، وعملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبو ظبي.

وشاركت في أعمال فنية منها مسلسل ”عرفة البحر“ أمام النجم نور الشريف بدور ”نعمة“، ومع الفنانة ليلى علوي في ”كابتن عفت“، ومع صابرين في ”سامحني يا زمن“، ومع حنان ترك في ”القطة العمياء“.

وكان للراحلة عدد من الهوايات الفنية، مثل: الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.