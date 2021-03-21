أول تعليق للفنان السعودي إبراهيم الحربي بعد تعافيه من "كورونا"

علّق الفنان السعودي المقيم في دولة الكويت، إبراهيم الحربي، على خروجه من مستشفى جابر في الكويت، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وعبر إبراهيم الحربي، عن رضاه التام، موجها الشكر لكل من وقف إلى جانبه حتى خروجه من المستشفى.

ونشر إبراهيم الحربي، صورة له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ وكتب، ”‏اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.. تم بحمد لله خروجي من المستشفى“.

وأضاف إبراهيم الحربي ”شكرا لكل من سأل، وجزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز، لكم أسأل الله العلي القدير أن يشافي ويعافي كل مريض“.

https://www.instagram.com/p/CMrr8ilA_IH/

وحرص العديد من نجوم الفن على تهنئة إبراهيم الحربي، ومروره بسلام من تلك المحنة، بينهم عبدالله الطراروة وحبيب غلوم ومحمد العلوي وغيرهم.

وكان الفنان الكويتي حسين داوود، أعلن عن مغادرة إبراهيم الحربي، المستشفى بعد حسم صراعه مع كورونا، وذلك من خلال منشور في حسابه على موقع ”إنستغرام“.

https://www.instagram.com/p/CMq1PcYnMVC/

والفنان إبراهيم الحربي، ولد وعاش في منطقة الشامية، وتعلم في مدرسة المأمون الابتدائية، وتوقف عن التعلّم مدة عام انتقل خلالها إلى السعودية، لكنه سرعان ما عاد إلى الكويت وأكمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة عمار بن ياسر.

وفي العام 1971 التحق الحربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وسرعان ما وصل إلى أدوار البطولة، التحق العام 1979 بفرقة المسرح الشعبي.

وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر التي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، الذي قدم معها العديد من المسلسلات في الفترة من 2002 إلى 2007، كما يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية، وهي شركة لتبني الموهوبين.

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تعاقد مؤخرا على تصوير فيلم بعنوان ”الكيلو 300″، في الكويت ليعرض عبر منصة ”شاهد“، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.

وآخر أعمال إبراهيم الحربي مسلسل ”ورود ملونة“، حيث جسد من خلاله شخصية ”عبدالوهاب“ وهو عمل درامي عائلي شاركته البطولة فيه النجمتان: سلمى سالم وانتصار الشراح.