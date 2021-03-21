المنتج محسن جابر يرد على محمد شبانة حول ملكية أغاني العندليب

خرج المنتج المصري محسن جابر، عن صمته للرد على محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، بعد ادعاء الأخير بأنه يمتلك أغاني عمه.

وأصدر جابر بيانا يوضح فيه أحقيته في ملكيته لأغاني العندليب عبدالحليم حافظ، قائلا إنه ”نظرا لما يتم تداوله حاليا في وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا بخصوص ملكية أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكنت أتمنى ألا أرد على مهاترات ومغالطات محمد شبانة، إلا أنه يسعدني أن أوضح أن جميع أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ هي ملك خالص لشركة صوت الفن، وذلك بموجب عقد الشركة المبرم بين الموسيقار محمد عبدالوهاب والفنان عبدالحليم حافظ، بموجب تنازلات موثقة من المؤلفين والملحنين، مثل الموسيقار محمد عبدالوهاب والموسيقار محمد الموجي، والموسيقار بليغ حمدي، والشعراء حسين السيد ومحمد حمزة والأبنودي وغيرهم“.

وأضاف أنه ”ليس صحيحا ما يذكره محمد شبانة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنه يملك أغاني عمه الفنان عبدالحليم حافظ، أو أن شركة صوت الفن موزعة لها فقط، فهذه إساءة بالغة للشركة، ونشر هذه المغالطات على هذا النحو يصيبها ويصيبنا بضرر كبير، والصحيح أن شركة صوت الفن هي المالكة لهذه الأغاني ملكية خالصة“.

وذكر المنتج أن ”محمد شبانة لا يملك إلا الحصة التي ورثها في الشركة، وهي حصة صغيرة لا ترتقي لحصة حاكمة، خاصة أن المرحومة علية شبانة أخت الفنان عبدالحليم حافظ، وبعض ورثة المرحوم إسماعيل شبانة، ورثوا نصف تركة عبدالحليم وباعوا حصتهم في الشركة لنا، كما قام جميع ورثة الموسيقار محمد عبدالوهاب ببيع حصتهم في الشركة أيضا لنا“.

وقال جابر، إنه ”في صدد استعادة فن الزمن الجميل، فقد أسعدني حصول شركة بيزنكس على تصريح باستعمال أغاني الفنان عبدالحليم في الحفل المقام في التحفة الفنية (قصر البارون)، وأتمنى من كل جهات الدولة دعم هذا الحدث الفني الوطني الكبير، ليكون حفلا رائعا يجذب الأنظار والسياح لوطننا الحبيب“.

يذكر أن ورثة العندليب وجهوا اتهامات لمحسن جابر بالتفريط في تراثه لصالح كارول سماحة، وتكررت أزمة بينهما مؤخرا، وادعى محمد شبانة، أن محسن جابر لا يمتلك مستندات تثبت حقه في تراث عمه.