نجمة "سناب شات" السعودية وعد العساف ترتدي الحجاب (فيديو)

فاجأت نجمة موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ السعودية وعد العساف الجمهور بإعلانها ارتداء الحجاب رسميا، مبررة الأمر بأنها كبرت ولا بد من التستر.

وقالت العساف، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إنها لم تجبر من أحد على ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها فعلت ذلك بكامل إرادتها وعن قناعة تامة منها.

وانتقد البعض وعد العساف، بسبب ارتدائها الحجاب، كونهم رأوا أنه أظهرها كفتاة كبيرة وليس كطفلة، ما دعاها للرد بقولها: ”يا جماعة كلنا نعرف إن البني آدم يكبر ويتغير هذه فطرة ربنا خالقنا عليها طبيعي إن صوتي يتغير أسلوبي يتغير فكري يتغير الله خلقنا كده“.

وعبرت العساف عن سعادتها بتلقيها العديد من الإشادات بعدما ارتدت الحجاب، حيث أثنى البعض على شكلها وجمالها بالحجاب، وهو ما قابلته بترحاب كبير.

يذكر أن العساف كانت من بين الأطفال المشاهير الذين تعرضوا لانتقادات، بسبب الزج بها على السوشال ميديا وهي في سن صغيرة، حيث تركز الهجوم بشكل رئيسي على الأهل، وسط دعوات للتوقف عن الزج بالأطفال في عالم الشهرة المليء بالتحديات والسلبيات التي تؤثر على شخصية الأطفال.