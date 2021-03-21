نواف العلي يرد بشأن انفصاله عن هبة الدري (صورة)

انتقد الفنان الكويتي نواف العلي هجوم متابعين عليه بعد انفصاله عن طليقته هبة الدري، قبل أيام.

وكانت متابعة باسم ”اسوم“ قد وجهت عتباً لنواف العلي بعد انفصاله عن هبة الدري، مؤكدة أنه هو الخاسر قائلة: ”والله صراحه هبه محترمه وخلوقه جداً .. ( انت خسرتها! )💔 الله يوفقها ويعوضها بالافضل ويعوضها باللي يستاهلها ويحافظ عليها 🙏🏻“.

وقال نواف العلي ردا على ذلك : ”كيف عرفتي اني خسرت؟ انتي كنتي عايشة معانا“.

ووجد الفنان الكويتي نفسه في مرمى نيران النقد بعد طلاقه من هبة الدري، وما تلا ذلك من مناكفات عبر السوشال ميديا.

وأعلن الفنان الكويتي نواف العلي انفصاله رسميا عن زوجته الممثلة المصرية هبة الدري، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان.

وقال نواف من خلال خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام: “أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي“، مشيرا إلى أن الانفصال تم منذ فترة لكنه لم يعلن عن ذلك.

وكانت هبة الدري قد خرجت في مقطع مصور وهددت بفضح كل شيء لو اضطرت للحديث، مؤكدة أنها لا تحب الفضائح.