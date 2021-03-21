تركي آل الشيخ يعلن اعتزاله كتابة الشعر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن اعتزاله كتابة الشعر وذلك بعد تقديمه العديد من الأعمال الغنائية المميزة مع نجوم الفن بالوطن العربي، على رأسهم النجم المصري عمرو دياب ومحمد عبده.

وكتب تركي آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أكد فيها أنه قرر الاعتزال وسيعتبر ما كتبه وشارك به من أعمال مجرد ذكرى.

وقال ”آل الشيخ“: ”قررت ابتداء من اليوم أن أعتزل الشعر.. ويبقى كل ما كتبت ذكرى..“.

قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر … ويبقى كل ماكتبت ذكرى … 🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2021

ولم يمر الأمر مرور الكرام على متابعيه ومحبيه خاصة المقربين منه؛ إذ اعترض بعضهم واصفين القرار بالمستحيل.

وأبدى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عدم موافقته على قرار تركي آل الشيخ، بينما أشار الشاعر الغنائي تامر حسين إلى أن ما دوّنه تركي آل الشيخ عبارة عن حالة يمر بها الفنان متمنيا له خطوات موفقة.

وعبر عبادي الزهراني، عن عدم موافقته على القرار، معتبرا الشعر حالة مزاجية يصعب من خلالها التوقف عن الكتابة تماما، أو الاستمرار بها على طول الخط.

وللشاعر الغنائي السعودي تركي آل الشيخ العديد من الأعمال الغنائية المتميزة بينها ”بس لحظة“ للفنان محمد عبده، و“هذا دمي“ للمطرب رابح صقر، و“ترا ذا الحال“ للفنان عبدالمجيد عبد الله، و“يا اجمل عيون“ للمطرب عمرو دياب، و“الدنيا دوارة“ للفنان ماجد المهندس، وغيرها الكثير.