مريم حسين تتبنى حملة تبرع لإنقاذ منى السابر من السجن (فيديو)

أعلنت الممثلة المغربية مريم حسين، تبنيها حملة لجمع المبلغ المترتب على منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لإنقاذها من السجن، بعد أن كانت قد قالت سابقا بأنها ستدفعه من حسابها الخاص، إلا أن ضخامة المبلغ حالت دون ذلك.

وأعلنت مريم حسين، عبر مقابلة صحفية لها عن تبنيها حملة لجمع المبلغ مؤكدة أنها اعتقدت أن المبلغ الذي تحتاجه منى السابر 200 ألف درهم وليس 200 ألف دينار بحريني، معقبة: ”200 ألف دينار معناتها مليونين درهم إماراتي وما راح أطلع سوبر وومن وأقولكم إني أنا أقدر أدفع هذا المبلغ كامل“.

واستطردت الممثلة المغربية بالقول: ”الحين أطلق حملة للجميع للبلوغرز والفنانات إذا كل واحدة منا حطت 100 ألف درهم إحنا بنجمعها في إعلانيين وبنكملها المليونين وبنكون عتقنا رقبة أم أتمنى إن الجميع يساعدنا بهالموضوع“.

وعبرت مريم حسين، عن أمنياتها بأن يقف الأبناء بجانب أمهاتهم، مشيرة إلى أنها اندهشت من موقف حلا الترك لاسيما وأنها تعرفها منذ أن كانت طفلة مردفة: ”أمك ثم أمك ثم أمك مهما سوينا ومهما عملنا ترا ولا شي من العذاب اللي تحملوه عشانا“.

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وكانت محكمة بحرينية قررت حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وبثت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، أكدت فيه أن“الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه“.

وأشارت إلى أنه“ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن بعد“.

يذكر أن مريم حسين قررت التكفل بدفع المبلغ المترتب على منى السابر، قبل ساعات حيث ظهرت برفقة والدتها في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق ”سناب شاب“، قالت فيه: “حاولنا إيجاد رقمك.. والوالدة تبغي تتكفل بكل شيء، أمي ستتكفل بمصاريف المحكمة عشان ما تتبهدلي في السجن“.