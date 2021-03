الأمير هاري يكشف عن تأثير وفاة الأميرة ديانا عليه في كتاب خيري

كشف الأمير هاري، عن تأثير وفاة والدته الأميرة ديانا، عليه وذلك من خلال مشاركته في كتاب خيري يحمل اسم Hospital by the Hill.

ووفقا لـE! News فقد أوضح الأمير هاري، في مقدمة خطاب تحدث فيه عن نظرة جديدة بشأن كيفية تأثير وفاة والدته عليه عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

وكتب دوق ساسكس في الخطاب الشخصي أن وفاة الأميرة ديانا في عام 1997 ”ترك فجوة كبيرة بداخله“.

وأضاف هاري قائلا: ”في ذلك الوقت لم أرغب في تصديق ذلك أو قبوله، أنا أعرف ما تشعر به، وأريد أن أؤكد لك أنه بمرور الوقت سوف تمتلئ هذه الفجوة بالكثير من الحب والدعم“

ومضى يقول: ”كلنا نتعامل مع الخسارة بطريقة مختلفة، ولكن عندما يذهب أحد الوالدين إلى الجنة، قيل لي إن روحهم، وحبهم وذكرياتهم لا تفعل ذلك. هم دائما معك ويمكنك التمسك بهم إلى الأبد. أجد أن هذا صحيح“.

وقدم الأمير هاري، عبر مقدمة الخطاب نصيحة مؤثرة حول كيفية التعامل مع الخسارة، حيث كتب: ”قد تشعر بالوحدة، قد تشعر بالحزن، قد تشعر بالغضب، قد تشعر بالسوء.. هذا الشعور سوف يمر.. وسأقطع وعدًا لك – ستشعر بتحسن وقوة بمجرد أن تكون مستعدًا للتحدث عما تشعر به ”.

