وفاة المخرج المغربي محمد إسماعيل

توفي مساء السبت المخرج المغربي محمد إسماعيل عن عمر ناهز 70 سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

وقدم الراحل للتلفزيون والسينما، خلال مشواره المهني الطويل، عددا من الأعمال التي جعلته من أهم المخرجين المغاربة.

وولد محمد إسماعيل، بمدينة تطوان شمال المغرب، درس القانون في جامعة الرباط، وعمل بعد ذلك بالتليفزيون المغربي، وأخرج العديد من الأفلام والبرامج.

ومن الأعمال التلفزيونية التي قدمها الراحل: ”أمواج البر“ (2001) و“علال القلدة“ (2003) و“علاش لا؟“ (2005) و“الزمان العاكر“ (2010) وغيرها.

فيما قدم للسينما ”أوشتام“ (1997) و“وبعد…“ (2002) و“هنا ولهيه“ (2004) و“وداعا أمهات“ (2007) و“أولاد البلاد“ (2009) و“إحباط“ (2015) و“لا مورا.. الحب في زمن الحرب“ (2020).

وتم اختيار أفلامه للمشاركة في مجموعة من المهرجانات الوطنية والدولية داخل المغرب وخارجه، وحصل بعضها على جوائز، منها الجائزة الكبرى وجائزتي الإخراج والسيناريو، التي فاز بها فيلم ”وبعد“ في الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفيلم بوجدة سنة 2003.

كما نال جائزة أحسن فيلم تلفزيوني لسنة 2002، التي حصل عليها فيلم ”أمواج البر“، والجائزة الكبرى وجائزة أفضل إخراج، اللتين فاز بهما فيلم ”علال القلدة“ في المهرجان الدولي للتلفزيونات العربية بالقاهرة سنة 2004.

وسارع عدد من الإعلاميين والسينمائيين للتعبير عن حزنهم الشديد لرحيل المخرج محمد إسماعيل، معتبرين وفاته خسارة كبيرة للسينما العربية والمغربية.