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أمير طعيمة يعلن إصابته بفيروس كورون...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 23:49 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 1:15 GMT

أمير طعيمة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الشاعر الغنائي المصري المعروف أمير طعيمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك في استمرار ارتفاع حالات الكورونا في الوسط الفني داخل مصر. وكتب

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

أعلن الشاعر الغنائي المصري المعروف أمير طعيمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ وذلك في استمرار ارتفاع حالات الكورونا في الوسط الفني داخل مصر.

وكتب أمير طعيمة في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”إيجابي كوفيد، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم“.

وحرص عدد من محبي أمير طعيمة على مؤازرته متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن آخر تعاون فني للشاعر أمير طعيمة كان مع المطرب المصري محمد حماقي من خلال فيديو كليب أغنية ”حياتك في صورة“ والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية وتعاون معهما عمرو مصطفى وتميم، إضافة إلى أغنية ”يا محروسة“ مع نسمة محجوب والتي شاركه بها الملحن هشام نزيه.

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