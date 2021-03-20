أمير طعيمة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الشاعر الغنائي المصري المعروف أمير طعيمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ وذلك في استمرار ارتفاع حالات الكورونا في الوسط الفني داخل مصر.

وكتب أمير طعيمة في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”إيجابي كوفيد، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم“.

إيجابي كوفيد زفت الطين 😂 الحمد لله ما قابلتش حد اخر اسبوع و محدش هيكون اخذه مني غير أهل بيتي للاسف خدوا بالكم من نفسكم ❤️ — Amir Teima (@AmirTeima) March 20, 2021

وحرص عدد من محبي أمير طعيمة على مؤازرته متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن آخر تعاون فني للشاعر أمير طعيمة كان مع المطرب المصري محمد حماقي من خلال فيديو كليب أغنية ”حياتك في صورة“ والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية وتعاون معهما عمرو مصطفى وتميم، إضافة إلى أغنية ”يا محروسة“ مع نسمة محجوب والتي شاركه بها الملحن هشام نزيه.