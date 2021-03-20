وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل

أعلن عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام ومدير المحتوى في منصة الرياض اليوم، مشعل الوعيل، وفاة والده الكاتب والإعلامي السعودي محمد الوعيل.

ونعت عائلة وأقارب وزملاء الصحفي السعودي، محمد الوعيل، الإعلامي السعودي المخضرم الذي أمضى نحو خمسة عقود في أروقة الصحف السعودية، وعاصر رود المهنة الأوائل في البلاد.

وكتب النجل الأكبر للراحل، نايف الوعيل تغريدة على تويتر قال فيها ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى والدي ومعلمي وقدوتي وصديقي وجنتي محمد الوعيل، الذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل“.

انا لله وانا اليه راجعون

بقلوب مؤمنه بقضاء الله و قدره

أنعى والدي ومعلمي وقدوتي وصديقي وجنتي #محمد_الوعيل والذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل #محمد_الوعيل_في_ذمة_الله — نايف محمد الوعيل (@naif_alwaeil) March 20, 2021

وتوفي الوعيل بعد مسيرة إعلامية حافلة، تنقل فيها بين عدد من الصحف السعودية، محررا ومديرا للتحرير ورئيسا للتحرير.

وكان الوعيل رئيس تحرير لصحيفة اليوم لمدة 14 عاما، ترأس تحرير صحيفة المسائية، وتنقل في مناصب قيادية في عدد من الصحف السعودية وهي الرياض والجزيرة وعكاظ.

ونعى الراحل عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين السعوديين، وقال الكاتب السعودي في صحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري في تغريدة على تويتر ”غياب مفجع لأستاذ من أساتذة الصحافة السعودية… ملك الناس بأخلاقه… واشترى زملائه بابتسامته… وخدم وطنه بكل طاقته رحمه الله رحمة واسعة“.

غياب مفجع لأستاذ من أساتذة الصحافة السعودية… ملك الناس بأخلاقه… واشترى زملائه بابتسامته… وخدم وطنه بكل طاقته

رحمه الله رحمة واسعة#محمد_الوعيل_في_ذمة_الله https://t.co/SWqlnn50o8 — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) March 20, 2021

ونشر الصحفي السعودي منصور الرشندي، مقطع فيديو قال إنه يوثق آخر لقاء جمعه بالراحل قائلا ”انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الزميل الإعلامي الاستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير صحيفتي اليوم والجزيرة سابقا والكاتب الإعلامي المعروف. رحمه الله واسكنك فسيح جناته.

#محمد_الوعيل_في_ذمة_الله

من ارشيفى آخر لقاء معه رحمه الله عام 1440 في زواج ابن زميلنا الاستاذ مجري القحطاني .“.

انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الزميل الإعلامي الاستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير صحيفتي اليوم والجزيرة سابقا والكاتب الإعلامي المعروف. رحمه الله واسكنك فسيح جناته. #محمد_الوعيل_في_ذمة_الله

من ارشيفى آخر لقاء معه رحمه الله عام 1440 في زواج ابن زميلنا الاستاذ مجري القحطاني . pic.twitter.com/hiLyMZgKjf — منصور الرشندي (@maan2077) March 20, 2021

وقال الإعلامي فهد السمحان ناعيا ”وصلني خبر وفاة قامة إعلامية وطنية كبيرة أستاذي الغالي محمد الوعيل ابو نايف شخصية رائعة مهني تتلمذوا على يديه الكثير من الزملاء وانا منهم في جريدة اليوم ولم يبخل علينا لا بوقته ولا بجهده أعطانا كل جهده دون كلل رحمك الله وغفر الله له .“.

وصلني خبر وفاة قامة إعلامية وطنية كبيرة أستاذي الغالي محمد الوعيل ابو نايف شخصية رائعة مهني تتلمذوا على يديه الكثير من الزملاء وانا منهم في جريدة اليوم ولم يبخل علينا لا بوقته ولا بجهده أعطانا كل جهده دون كلل رحمك الله وغفر الله له . pic.twitter.com/m1xfQifbyN — فهد السمحان (@FSamhan) March 20, 2021

وصدر للوعيل مؤخرا، كتاب ”الساعة 25″، والذي قال عنه إنه يعبر عن تجربته الصحفية طوال 50 عاماً، حيث استمد عنوانه من زاوية في إحدى الصحف كان يكتب فيها، وضمنه إحدى وعشرين مقالة متنوعة، تناولت مختلف المواضيع، ومن عدة مجالات، الرياضية منها والاجتماعية والناقدة.