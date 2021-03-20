يسرا عن إصابتها بكورونا: "محدّش كان متوقع أعدّي" (فيديو)

عادت الفنانة المصرية يسرا لجمهورها من جديد لتطمئنهم على حالتها الصحية، وذلك بعد أن تعرضت للإصابة بفيروس كورونا التي أعلنت شفاءها منه مؤخراً.

وقالت ”يسرا“ في تصريحات تلفزيونية: ”أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا“.

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وأضافت الفنانة المصرية قائلة :“أنا جالي كل الأعراض، ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة، ولكن ببركة دعاء الناس عديت، حقيقي الدعاء بيغير الأقدار“، وطالبت المتعافين من الفيروس باستمرار المتابعة الصحية لحين الاطمئنان التام على صحتهم.

وتابعت: ”بقول لأي حد اتصاب بكورونا ونتيجة التحاليل أصبحت سلبية مش كفاية، لازم تتابع ما بعد الكورونا ساعات بيكون أصعب من فترة الإصابة نفسها“.

يذكر أن يسرا تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل ”حرب أهلية“، بمشاركة العديد من الفنانين، منهم جميلة عوض، سينتيا خليفة، خالد أنور، رشدي الشامي، بسنت صيام، باسيل خياط، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإنتاج شركة ”العدل جروب“.