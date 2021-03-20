صورة للفنانة حورية فرغلي تثير الجدل على مواقع التواصل (صورة)

نفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، أن تكون الصورة المتداولة خلال الساعات الماضية، هي أحدث ظھور لمواطنتها حوریة فرغلي بعد إجرائها عملیة في أنفھا.

وأكدت رانيا محمود ياسين أن تلك الصورة قدیمة، قائلة في منشور عبر حسابها بموقع انستغرام ”على فكرة الصورة المتداولة على بعض الصفحات لحوريه فرغلي على أنها بعد العمليه، دي صورة قديمة“.

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كما كشفت رانيا محمود ياسين، أن حورية فرغلي تستعد لإجراء عملية جديدة هي الثالثة لها وذلك يوم الأربعاء المقبل، منوهة إلى أن حورية فرغلي تبقى لها عملية أخرى ستكون هي الأخيرة.

ونقلت ياسين عن فرغلي رسالة قالت فيها ”حاليا حورية هتجري عمليه يوم الأربعاء، ودي العمليه الثالثه وبعدها عملية كمان وإن شاء الله ترجع بألف سلامة، ودي رسالة أمنتني إبلاغها، لأن الأكاونتس بتاعتها على السوشيال ميديا اتعمل عليه هكر من فتره، تحياتي للجميع والدعاء لها بالشفاء العاجل“.

ويأتي حديث رانيا محمود ياسين لينفي ما تم تداوله مؤخرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتدهور الوضع الصحي لحورية فرغلي، في ظل انقطاع الأخبار عنها مؤخرا، لتؤكد أنها في حالة مستقرة وتخضع للعلاج من آثار العملية الجراحية الثانية كي تتحضر للثالثة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حورية فرغلي بصحة جيدة، وأنه تم وضعها على جهاز الأكسجين بعدما انتهت من العملية الجراحية، كي تتمكن من التنفس بسهولة على أن يتم تحضيرها للعملية الثالثة.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي كانت قج ردت على شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وعبرت عن استيائها الشديد من الشائعات التي تؤثر سلبا على صحتها ونفسيتها، ما قد يعرضها لخطر أثناء إجرائها تلك العمليات لإعادة هيكلة أنفها، على حد قولها.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل رحلة علاجها في الولايات المتحدة، وبالتحديد تبعات العملية الأولى، بقولها ”بعد إجراء العملية الأولى التي استغرقت أكثر من 10 ساعات، تعبت كثيرا خلالها، فقد كان الأمر مؤلما جدا، ولكني تحاملت على نفسي، لأن ذلك طوق نجاة بالنسبة لي لكي أعود لحياتي الطبيعية“.