"ودوني عند أمي".. كليب جديد للفنانة أنغام (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية ”أنغام“، هديتها لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال طرحها لكليبها الجديد ”ودوني عند أمي“، عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“.

وظهرت أنغام للمرة الأولى برفقة ولديها عمر وعبدالرحمن في الكليب، وهو ما عكس المزيد من المصداقية، خاصة وأن أمومتها كانت طاغية على كل مشهد في الكليب.

وعلقت أنغام عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“، قائلة: ”ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها.. مني ومن عمر وعبدالرحمن كل سنة وكل أم طيبة وناجحة“، وهذا الكليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مادي.

وسبق أن كشفت أنغام، أنها لا تمانع الزواج من جديد، بعد 5 زيجات لم تستمر وانتهت بالفشل، كان آخرها انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قبل نحو عام.