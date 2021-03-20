أول ظهور للأمير هاري بعد مقابلته المثيرة للجدل (صور)

ظهر الأمير هاري علنًا للمرة الأولى منذ مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامية الشهيرة، أوبرا وينفري، قبل أسبوعين، والتي تسببت في مزيد من تذبذب علاقته بالعائلة المالكة.

وركب هاري دراجة هوائية وتبعه فريق أمني في سيارة دفع رباعي أثناء تجوله في كاليفورنيا، ولم تكن ميغان ماركل أو ابنه أرشي بصحبته.

وارتدى دوق ساسيكس، حذاء رياضي من شركة ”نيو بالانس“ الأمريكية وجاكيت بغطاء رأس وسروال رياضي من ”اديداس“ بقيمة 62 جنيه إسترليني مع قبعة ونظارات شمسية وقناع.

وظهر الأمير البالغ من العمر 36 عامًا، بملامح جادة أثناء ركوب الدراجة، وسط تداعيات مقابلته مع أوبرا التي تصدرت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الجانب الآخر، كانت قد قالت مصادر مقربة من جدته، الملكة لإليزابيث، إنها حزينة وليست غاضبة لكنها تعهدت بشكل خاص بالوقوف إلى جانب هاري.