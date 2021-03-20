إلهام شاهين: انفصلت عن زوجي الأول بسبب سهير رمزي (فيديو)

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل حياتها الشخصية وسبب فشل زيجاتها من المنتج عادل حسني ورجل الأعمال اللبناني على قدورة وذلك خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج ”السيرة“ الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت إلهام شاهين: ”تزوجت من عادل حسني وكان يكبرني بنحو 25 عاماً وكان لديه شركة سياحة كبرى ومن أبرز رجال الأعمال في مصر، أحببته كثيرا وهو أيضا أحببني ولكنه كان يكره مجال الفن وكان يتمنى أن أنجب أطفالا وأترك الفن كليا“.

وأضافت إلهام شاهين: ”بعد مرور عامين على زواجنا أبلغني البعض بأن عادل يخوض تجربة إنتاج سينمائي مع الفنانة سهير رمزى، وصدمت وقتها ورفضت بشدة التصديق خاصة أنني فنانة وكان يفترض أن ينتج لي إذا كان يرغب في ذلك وعندما واجهته رفض وأنكر وبالفعل صدقته“.

وأضافت: ”قبل نزول الفيلم بأيام قليلة، اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأكد لي أن هذه المرة الأخيرة الذى يقوم فيها بذلك وبالفعل صدقته، وفي يوم كنت أصور بأستوديو الأهرام وأتى لي صحفي من أجل حوار وخلال الحديث قال أنه سبق وسجل مع عادل حسني لقاء باستوديو النحاس وهو متواجد بغرفة سهير رمزي“.

وتابعت:“ ذهبت على الفور هناك لأجده في حجرة سهير رمزي وقال لي: أيوة أنا كداب وشوفي إنتي عايزة إيه“، فطلبت الطلاق حينها وهذه كانت المرة الأولى الذي وقع فيها الطلاق.

وعن طلاقها من زوجها الثاني، قالت إلهام شاهين: ”زواجي الثاني من عزت قدورة رجل أعمال لبناني وحينها اشترطت أن تكون العصمة بيدي وبالفعل تم الاتفاق وتسجيل ذلك بالشهر العقاري ولم أعلن عن زواجي احتراما له وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة“.

وأضافت: ”بعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه لأن العصمة كانت في يدي، وهو شعر بإهانة في رجولته وكان يريد أن يردنى كى يطلقنى هو ولكنى رفضت، وحادثة إلقاء ماء نار عليّ, أقسم أنه لم يقم بذلك هو أكثر رجل أحبّني ولكني لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسني أكثر“.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل ”زي القمر“ والذي شاركت فيه بحكاية ”حتة مني“ وهو من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي.

والعمل بطولة أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، مؤمن نور وآخرين“.