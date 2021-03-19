سعد الصغير يحتفل بخطوبة نجله (صور)

احتفل الفنان المصري سعد الصغير، بقراءة الفاتحة، وارتباط نجله ”محمود“ رسميًا، بفتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر ”محمود“ نجل سعد الصغير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام“، صورًا جمعته بخطيبته، وأرفقها بتعليق:“وقرينا الفاتحة“.

وظهرت العروس مرتدية ”بنطالًا“ أسود، وسترة بيضاء ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، وكان بيدها ”بوكيه“ ورد أبيض، فيما كان العريس يرتدي بذلة باللون البيج.

وسرعان ما تفاعل العديد من المتابعين مع الصور، حيث جاءت التعليقات حاملة التهنئة، والمباركة للعروسين.

وسعد الصغير، مطرب شعبي شارك في عدد من الأعمال الدرامية، وقدَّم مجموعة من الأفلام والمسلسلات، منها: 30 يوم في العز، عش البلبل، شارع الهرم، البيه رومانسي، حصل خير، دلع بنات، عفاريت محرز.

وله 4 أولاد، محمود الصغير، وهو الابن الأكبر لسعد الصغير والأكثر شهرة، محمد الشهير بـ ”توتي“ الابن الثاني للمطرب الشعبي، ومنة الصغير، وأحمد الشهير بـ“مودي“، أصغر أبناء سعد الصغير، ولم يتخطَ عمره الـ7 سنوات.