الدكتورة خلود تكشف قصة ارتدائها نفس فستان الملكة رانيا (فيديو)

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تفاصيل قصة ارتدائها نفس فستان الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موضحة أنها اشترت فستانًا من متجر ”أونلاين“ ولم ترتده، واحتفظت به للظهور به لاحقًا في أي مناسبة رسمية.

وقالت الدكتورة خلود من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إنها نسيت الفستان ولم ترتده حتى فوجئت في أحد الأيام بنشر الملكة رانيا صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“ وهي ترتدي نفس الفستان، مما أصابها بفرحة شديدة، موضحة أنها تعشق الملكة رانيا.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة أنها اتصلت فورًا بالمصور الخاص بها، وارتدت الفستان، والتقطت به صورًا، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالفستان في خزانتها من شدة إعجابها بالملكة رانيا، وسعادتها أنها ارتدت مثلها.

ولفتت الدكتورة خلود إلى أن منزلها الجديد تكلف مبالغ ضخمة، لأنها أجرت عليه تغييرات داخلية وخارجية كبيرة حتى يصبح منزل أحلامها.

واستعرضت الفاشينيستا الكويتية فخامة ديكور منزلها الجديد، وشاركت جمهورها محتويات ورقي عدد من غرفه الضخمة.

وظهر في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع ”سناب شات“ تخصيص غرفة في منزلها لمشاهدة الأفلام تتوافر فيها أجواء السينما من حيث الكراسي والإضاءة، بل إنها أكدت خلال الفيديو أنها تسعى إلى شراء ماكينة لصنع ”الفشار“ تشبه الموجودة في السينما حتى تعيش مع أسرتها أجواء المشاهدة بشكل أفضل.

كما استعرضت ”خلود“ مسبحها الجديد، لافتة إلى أنها ترتجف من شدة فرحتها به، وعدم تصديقها أنها تمتلك مثل هذه التحفة الفنية.

ولفتت الفاشينيستا الكويتية إلى أنها أصرت على تصميم مسبحها على طراز مسابح المالديف، لأنها تحبها للغاية، وأرادت أن يصبح مسبحها مثلها.