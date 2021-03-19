هبة الدري تتحدث لأول مرة عن انفصالها وتهدد طليقها نواف العلي (فيديو)

خرجت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، لأول مرة عن صمتها، منذ إعلان طليقها الفنان الكويتي نواف العلي، الانفصال عنها، الشهر الماضي، وقامت بتهديد شريكها السابق بالإفصاح عن أسباب الطلاق.

وقالت الدري، في فيديو عبر صفحتها على ”سناب شات“ إنها تكره ”الشو الإعلامي، لذا التزمت الصمت طوال الفترة الماضية، ورفضت التعليق على الكثير من الأمور التي لا تعجبها لأنها تخاف الله، وتكره الفضائح، ومستواها الأخلاقي أكبر من التحدث عن أمور شخصية لها علاقة ببيتها“.

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وأكدت أنه احترامًا للعشرة التزمت الصمت طوال الشهر ونصف الشهر الماضيين، ورفضت الخوض في تفاصيل طلاقها، قائلة:“والله لو تكلمت في تفاصيل، والله العظيم الدنيا راح تنقلب، وتقوم ما تقعد، ولكن أنا بنت ناس، وأبوي وأمي ربياني تربية ربي لك الحمد عليها، وكل الوسط الفني وخارجه يعرفون ذلك“.

وأضافت الفنانة المصرية أنها“خرجت للتحدث لأنها ترفض تعليم أخلاقيات سيئة لطفليها من جانب الطرف الآخر، وتعتبرهما خطًا أحمر“، مشددة على أنها“قامت بتربية نجليها بشكل جيد، وزرعت داخلهما وازعًا دينيًا، وتكره تعليمهما الكذب“.

وكشفت الدري، أنها ملتزمة بالصمت رغم أنها في غربة حاليًا، ومعها طفل صغير، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة لا تريد ذكر تفاصيلها، وأنه إذا تم استفزازها لن يستطع أحد إسكاتها“.

ولفتت إلى أنها“كانت دائمًا تحب أن تظل مشاكلها الأسرية والزوجية داخل المنزل ولا تخرج منه، ولكن طليقها هو من أخرجها، وعليه أن يتحمل العواقب“، مشددة على أنها“كانت ضد إعلان انفصالها، ولكن نواف العلي أصرَّ، والحمد لله خرج من حياتها بعد ذلك“.

وكان ”العلي“ أعلن انفصاله رسميًا عن الدري، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان.

وقال من خلال خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام :“أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي“، مشيرًا إلى أن الانفصال تم منذ فترة لكنه لم يُعلن عن ذلك.

وأضاف:“الآن أُخلي مسؤوليتي من أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله“.