ظهور إعلامي للسعودي "دايلر" يثير ردود فعل غاضبة

أثارت مقابلة أجرتها قناة ”إم بي سي“ مع الرابر السعودي المشهور عبد العزيز الدليجان المعروف باسم“دايلر“، تناولت بعض جوانب حياته الخاصة، ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المقابلة أول ظهور إعلامي لـ“دايلر“ بعد إطلاق سراحه، حيث عاقبته محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسجن ستة أشهر والإبعاد؛ إثر إدانته بـ“التعاطي“.

واعتبر نشطاء ومثقفون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي أن ظهور عبد العزيز الدليجان في برنامج ”إم بي سي في أسبوع“ يفسح المجال أمام أشخاص مرتبطين بتهم جنائية ليكونوا ”قدوة“.

وتساءل الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود قائلا: ”ما هو الهدف من هذا البرنامج والفائدة من المحتوى، خاصة أنه يستضيف شخصية ارتبطت منذ وقت قصير في قضيه جنائية مسيئة؟“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”هل أصبحنا نصدر مثل هؤلاء ليكونوا قدوات للأطفال والمراهقين؟.. أسلوب تلميع وإعادة التدوير للشخصيات التي تمارسها بعض القنوات أصبحت مثيرة للسخرية وعلامة فشل وليس نجاح“.

ما هو الهدف من هذا البرنامج والفائدة من المحتوى خاصة أنه يستضيف شخصية ارتبطت منذ وقت قصير في قضيه جنائية مسيئة, هل أصبحنا نصدر مثل هؤلاء ليكونوا قدوات للأطفال والمراهقين, أسلوب تلميع وإعادة التدوير للشخصيات التي تمارسها بعض القنوات أصبحت مثيرة للسخرية وعلامة فشل وليس نجاح https://t.co/pOkaBd3s4P — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 19, 2021

بدوره، علق الأكاديمي والإعلامي السعودي طارق المنصور على المقابلة قائلا: ”استضافة مثل هذه الشخصيات التي خرجت للتو من قضايا مُسيئة هو خطأ كبير تقترفه قناة كبيرة المفترض منها أن تلتزم بأخلاق ومعايير المجتمع الذي تستهدفه“.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: ”هذه الأمور التي يعتقد البعض بأنها بسيطة لها تأثير مدمّر على النشء، والمختصّون في المجال التربوي يعرفون أثر القدوة السيئة على جيل بأكمله“.

استضافة مثل هذه الشخصيات التي خرجت للتو من قضايا مُسيئة هو خطأ كبير تقترفه قناة كبيرة المفترض منها أن تلتزم بأخلاق ومعايير المجتمع الذي تستهدفه.

هذه الأمور التي يعتقد البعض بأنها بسيطة لها تأثير مدمّر على النشء والمختصّون في المجال التربوي يعرفون أثر القدوة السيئة على جيل بأكمله. — طارق المنصور (@TariqAlmansour) March 19, 2021

وقال أحد النشطاء عبر تويتر: ”هل هناك نقص من أبناء وبنات الوطن بأن يستضافوا ويكونوا قدوة حسنة بدلاً من شخص له سوابق وخريج سجون (..) كنت أتمنى تثقيف الجيل بنشر مقابلات مفيدة للمجتمع“.

هل هناك نقص من ابناء و بنات الوطن بان يستضافوا و يكون قدوة حسنه

بدلاً من شخص له سوابق و خريج سجون بقضايه فاسدة

وهل خبر الراب المصري يستحق تسليط الضوء عليه ؟!

كنت اتمنى تثقيف الجيل بنشر مقابلات مفيدة للمجتمع او ذكر انجازات ابناء البلد او تاريخ البلد افضل من هذة — fahad (@fahad54515643) March 19, 2021