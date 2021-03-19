سمية الخشاب ترد على "غزل" محمد رمضان "الجريء" لها رغم الانتقادات

ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ”الغزل الجريء“ لمواطنها الفنان محمد رمضان، بعدما نشر صورة لهما من كواليس مسلسل ”موسى“ المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وقامت ”الخشاب“ بنشر صورة مشابهة على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، لترد بها على مغازلة محمد رمضان، وعلَّقت عليها، قائلة: ”بالراحة عالملبن يا موسى لينكسر، موسى رمضان 2021 ”.

وانهالت التعليقات على منشور سمية الخشاب، حيث انتقدها الكثير منهم لتوصيف نفسها بـ“الملبن“، حيث قال متابع لها:“أول مرة أشوف واحدة بتقول عن نفسها ملبن“.

وقال آخر:“مسلسل موسى والملبن حقكم هذا مجهزينه لرمضان حتى تعطوا الناس نصائح ولا رمسسة في الشهر الكريم، عليكم غضب الرب، تتعبون الآن من أجل خراب البيوت والصائمين، وتقطعون الناس عن صلاتهم“.

كما انتقدها متابع آخر بقوله:“الملبن ينكسر، بهدلتوا اللغة العربية، الله ييجازيكم“.

وكان ”رمضان“ تغزّل في سمية الخشاب سابقًا، ونشر صورة تجمعهما من كواليس المسلسل، عبر صفحته على ”فيسبوك“، وعلَّق قائلًا:“لما الملبن يبقى قدامك، والدكتور يمنعك منه، بصوت موسى، رمضان يجمعنا“، وهو ما عرَّضه لانتقادات لاذعة من قِبل الجماهير.

ومسلسل ”موسى“ يضم العديد من الفنانين، منهم: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.