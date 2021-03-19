لإنقاذها من السجن.. مريم حسين ووالدتها تتكفلان بدفع المبلغ المترتب على منى السابر (فيديو)

قررت الممثلة المغربية مريم حسين التكفل بدفع المبلغ المترتب على منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لإنقاذها من السجن.

وظهرت ”مريم حسين“ برفقة والدتها في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق ”سناب شاب“، قالت فيه:“رسالة إلى الأم منى.. أنا وأمي موجودتان، وحاولنا إيجاد رقمك.. والوالدة تبغي تتكفل بكل شيء، سواء 200 ألف درهم، أو 300، أو أي شيء.. أمي ستتكفل بمصاريف المحكمة عشان ما تتبهدلي في السجن“.

ولم تكتفِ ”مريم حسين“ بإعلان تكفلها بمبلغ منى السابر، بل أيضًا لقَّنت حلا الترك درسًا قاسيًا، من خلال محادثة دارت بينها وبين والدتها في المقطع.

وقالت مريم لوالدتها:“كلنا نعرف ما معنى الأم.. كلنا نعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات.. ماما حبيبتي كم مرة أخذتي فلوسًا من حساباتي.. وهل في يوم من الأيام جيت حاسبتك“، فردت عليها والدتها:“أنا عندي شيك على بياض لحد الآن، والله العظيم“.

وأضافت:“لا حول ولا قوة إلا بالله، عمر البنت ما تقول أعطيت أمي.. لأن الأم أعطتك كل شيء، وحملت فيك، وربّتك.. أنا أوقف ماما في المحكمة على 200 ألف.. يا ويلي.. أعطينا بالملايين ولا قلنا ليش… وكل ما تعطين ربك يجيبلك عيالك ويعطونك.. كُلك ملك أمك“.

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وتابعت الممثلة المغربية:“أنا ما أعرف شنو الظروف… والقاضي ما يعرف أنه أمك، ثم أمك، ثم أمك، مهما أخذت منك ومهما سوّت فيك.. هذه ما أعتبرها ابنة.. ودون رضا الأم أنتِ ما تسوين أي شيء.. أنا خايفة عليها شو رح يصير فيها“.

وكانت محكمة بحرينية قررت حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وبثت ”السابر“، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، أكدت فيه أن“الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه“.

وأشارت إلى أنه“ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن بعد“.