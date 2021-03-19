الفنان المصري سيد رجب نافيا شائعة وفاته: "صحتي زي الفل"

أعرب الفنان المصري سيد رجب عن استيائه الشديد من انتشار شائعة وفاته في الساعات الماضية، لافتا إلى أنه ”بصحة جيدة“.

وقال رجب، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه ”يريد معرفه صاحب الشائعة“، مضيفا: ”أنا مش عارف في إيه.. شائعة سخيفة.. أنا صحتي زي الفل وشغال والناس تطمن، وشكراً لسؤالكم“.

وأضاف أنه ”يعمل في الفترة الحالية على تصوير أعماله التي من المقرر طرحها في السباق الرمضاني 2021“.

ويعيش الفنان سيد رجب خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث ينشغل في تصوير عدة أعمال دفعة واحدة، مقرر عرضها في رمضان المقبل، بعضها بدأ تصويرها مبكرا والبعض الآخر تعاقد عليها مؤخرا، ومن بينها مسلسل ”وكل ما نفترق“ الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث يشارك كضيف شرف.

وكان الفنان أكد في تصريحات سابقة أنه سيظهر بشكل مختلف تماما في المسلسل عما اعتاد الجمهور رؤيته عليه، وهو الأمر الذي دفعه للامتناع تماما عن الظهور الإعلامي أو نشر أي صورة خلال الفترة الحالية؛ منعا من حرق ”اللوك“ الجديد المخصص للشخصية.

ومسلسل ”وكل ما نفترق“ يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، أيتن عامر، أحمد فهمي، محمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

كما يواصل رجب تصوير مشاهده في مسلسل ”موسى“ مع الفنان محمد رمضان، حيث أنجز معدلا جيدا من تصوير المشاهد، ولكن فترة إصابته بفيروس كورونا عطلته عن تصوير المشاهد، وقرر تكثيف مشاهده بعد تعافيه من أجل اللحاق بموسم رمضان.

والمسلسل يشارك في بطولته رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وينافس سيد رجب في موسم رمضان بمسلسل ”شقة 6“ مع الفنانة روبي وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، حيث أوشك المخرج محمود كامل على إسدال الستار على تصوير العمل، وهو تأليف محمد دربالة.