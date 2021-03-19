شخصية عمرو يوسف في "الملك" تثير جدلا كبيرا بين المصريين في الداخل والخارج

انضم النجم المصري عمرو يوسف إلى دراما رمضان 2021، عبر مشاركته في مسلسل ”الملك“، الذي يؤدي فيه شخصية ”أحمس“ التاريخية.

وأثار ”الملك“ جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذُ الإعلان عنه، وكشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الرسمي له مؤخرًا.

لم يقتصر الجدل على المستوى المحلي فقط، بل وصل العالمي أيضًا، إذ جذب ”الملك“ انتباه العالمة الأمريكية في ”علم المصريات“ كارا كوني (49 عامًا)، التي علّقت على فكرة المسلسل، خاصة اختيار عمرو يوسف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شاركت كوني منشورًا عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“ عن بوستر المسلسل، وعلقت عليه بالقول: ”يا إلهي، لدي الكثير من التعليقات“، معربة عن اعتراضها على اختيار عمرو وهيئته لتمثيل شخصية ”أحمس“.

يُشار إلى أن لون بشرة وعين عمرو لا يتناسبان مع هيئة ”أحمس“، ولا يمثل المصريين القدماء، خاصة فيما يتعلق باللحية، حيث يُعتقد أن ”أحمس“ كان بدون لحية وحليق الرأس أيضًا.

وحصد المنشور تفاعلًا كبيرًا بين رواد ”فيسبوك“، تنوع بين المعارضين والمؤيدين، إذ قال أحد المستخدمين: ”إنها لمناقشة عظيمة، فالممثل الذي يلعب دور أحمس لون بشرته يبدو غربيًا، فضلاً عن لون عينيه ويضيفون إليه لحية!“.

وعلق آخر بالقول: ”يحارب وكأنه ملك ثري، الإنتاج أبله ومنقوص، فهو لا يشبه أي ملك من الأسرة الـ18 على الإطلاق، لم يبدُ أي منهم بهذه اللياقة والطول“.

وتحدث آخر عن اختلاف بشرة عمرو عن المصريين القدماء، الذين يُعتقد أن بشرتهم كانت داكنة أكثر، في حين دعم الكثيرون فكرة المسلسل واختيار عمرو وأشادوا بكونه ممثلا جيدا.

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يُذكر أن مسلسل ”الملك“ مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ ”كفاح طيبة“، التي تتناول قصة كفاح أهل طيبة في جنوب مصر، بجانب جهود ”أحمس“ والعديد من كواليس معركته ضد ”الهكسوس“.

ويشارك عمرو يوسف ببطولة ”الملك“ مع عدة نجوم، بينهم صبا مبارك وباسل الزارو وريم مصطفى وماجد المصري ومحمد فراج.

وكارا كوني هي أستاذة علم المصريات في جامعة كاليفورنيا، وسبق أن أطلقت كتابا عن نساء مصر يدعى ”عندما النساء يحكمن العالم“، تتحدث فيه عن أن ملكات مصر القديمة لم يكنّ مجرد صور أو أساطير.