تشييع جثمان الفنانة السورية ميادة بسيليس في حلب

شيع جثمان الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس، في مدينة حلب، اليوم الجمعة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات شاركوا دون اتباع أي إجراءات احترازية، رغم جائحة كورونا.

وكانت الفنانة السورية ميادة بسيليس قد توفيت فجر أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ54 عاما، وبعد صراع مع مرض السرطان.

وحضر الجنازة ابنة الفنانة الراحلة نور كويفاتي والفنان أيمن زيدان والفنانة سولاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان، والفنانة أمل عرفة والفنانة سلافة معمار والفنان غسان مسعود وسامر البرقاوي وآخرون من محبي وأصدقاء الفنانة الراحلة.

وشهدت الجنازة التي شيعت بالورود والصور للفنانة الراحلة ازدحاما كبيرا الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن معظم الحاضرين لم يرتدوا الكمامة.

ووثقت عدة صور ومقاطع فيديو المشاركين في التشييع، ونقل النعش الذي يحمل الفنانة الراحلة، ولحظات التشييع من داخل الكاتدرائية، تزامنا مع بث أغان للفنانة بسيليس.

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وميادة بسيليس مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، وصدر لها 14 ألبومًا غنائيًا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.