نجل أنجلينا جولي يدلي بشهادته ضد براد بيت في قضية طلاقهما

أدلى مادوكس، نجل النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني، بشهادته ضد والده خلال معركة الطلاق والحضانة المثيرة للجدل بين الزوجين السابقين.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مادوكس البالغ من العمر 19 عاما، أدلى بشهادته باعتباره بالغا في نزاع الحضانة المستمر بين جولي وبيت، ولم يكن تعليقه في صالح النجم براد بيت.

وقال مصدر أيضا، إن مادوكس طلب تغيير اسمه بشكل قانوني عن طريق إزالة بيت من لقبه، وهو أمر لا تدعمه والدته، أنجلينا جولي.

وأضاف أنه لا يستخدم ”بيت“ كاسم عائلته في المستندات غير القانونية، وبدلا من ذلك يستخدم لقب جولي.

وكانت قد قدمت جولي وثائق جديدة في المحكمة اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلي، وطلبت الإذن لأطفالها للشهادة ضده إذا سمحت المحكمة بذلك.

وتردد أن المشادة بين مادوكس وبراد في عام 2016 كانت القشة الأخيرة في زواج أنجلينا جولي وبيت، وبعد فترة من تقديم أوراق الطلاق في عام 2016، تم التحقيق مع براد بيت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمات الاجتماعية في لوس أنجلوس بسبب تقارير سوء المعاملة اللفظية والجسدية مع أطفاله على متن طائرة خاصة، إلا أنه تم تبرئته لاحقا.

ويتشارك الزوجان في أربعة أبناء بالتبني، وهم: مادوكس وزهرة وباكس وموسى، كما أنجبت جولي منه 3 أطفال، وهم: شيلوه والتوأم نوكس وفيفيان.

يذكر أن أنجلينا وبراد التقيا خلال تصوير فيلم Mr And Mrs Smith في عام 2005، وتواعدا عدة سنوات قبل أن يتزوجا في فرنسا، عام 2014.

وفي عام 2016 تقدما بطلب للطلاق، وفي أبريل 2019 أصبحا قانونيا غير متزوجين، إلا أن إجراءات الطلاق ما زالت معلقة.