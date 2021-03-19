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وفاة ابنة ثانية للفنان الأردني أنور...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 9:33 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 10:45 GMT

وفاة ابنة ثانية للفنان الأردني أنور خليل بفيروس كورونا

فجع الفنان الأردني القدير أنور خليل، برحيل ابنته الثانية إلهام، بعد معاناتها جرّاء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد. وتأتي وفاة الابنة إلهام بعد وفاة شقيقتها

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المصدر: فريق التحرير

فجع الفنان الأردني القدير أنور خليل، برحيل ابنته الثانية إلهام، بعد معاناتها جرّاء إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وتأتي وفاة الابنة إلهام بعد وفاة شقيقتها نانسي في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، جرّاء تأثرها كذلك بالإصابة بفيروس كورونا.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2367633410049957&set=a.315382548608397

ويعد الفنان أنور خليل، البالغ 67 عاما، من فناني الأردن البارزين، والذين شاركوا في مسلسلات عربية، ومثل مسلسل ”زنوبيا“ نقطة تحول في تاريخه الفني، وبرز في أدوار الشر، كما برز في أدوار الكوميديا على المسرح، وسبق له المشاركة كذلك في مسلسلات مصرية من إنتاج أردني.

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