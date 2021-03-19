وفاة ابنة ثانية للفنان الأردني أنور خليل بفيروس كورونا

فجع الفنان الأردني القدير أنور خليل، برحيل ابنته الثانية إلهام، بعد معاناتها جرّاء إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وتأتي وفاة الابنة إلهام بعد وفاة شقيقتها نانسي في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، جرّاء تأثرها كذلك بالإصابة بفيروس كورونا.

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ويعد الفنان أنور خليل، البالغ 67 عاما، من فناني الأردن البارزين، والذين شاركوا في مسلسلات عربية، ومثل مسلسل ”زنوبيا“ نقطة تحول في تاريخه الفني، وبرز في أدوار الشر، كما برز في أدوار الكوميديا على المسرح، وسبق له المشاركة كذلك في مسلسلات مصرية من إنتاج أردني.