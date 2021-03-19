وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد معاناة مع السرطان

غيّب الموت، صباح اليوم الجمعة، المخرج المصري رائد لبيب؛ بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتدهورت الحالة الصحية للمخرج الراحل، خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات، ثم إدخاله للعناية المركزة بعدها، حتى وافته المنية.

ونعت الكاتبة داليا المسلماني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، زوجها، قائلة: ”ظهرى اتكسر، ربنا يرحمك يا رائد ويصبرني على فراقك يا ملاك“.

https://www.facebook.com/dalia.elmoslemane?fref=nf

ويعد المخرج الراحل من أهم مخرجي جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر في بداية الأمر، وبدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل ”حكاية ميزو“ عام 1977، وكانت أول أعماله عام 1984 من خلال مسلسل ”دموع الشموع“، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها ”هند والدكتور نعمان“، ”نص أنا نص هو“، وشارك أيضا في إخراج برنامج المقالب ”الكاميرا الخفية“ مع الفنان الراحل إبراهيم نصر.