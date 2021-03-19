بعد صدور حكم بسجنها.. منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا الترك

وجهت منى السابر، رسالة لابنتها الفنانة الشابة البحرينية حلال الترك، ولذلك بعد صدور حكم ضد السابر بالسجن لمدة عام.

وقررت محكمة بحرينية مؤخرا حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وأعربت السابر عن حزنها بعد صدور قرار سجنها بسبب ابنتها، قائلة في مداخلة هاتفية مع ”إي تي بالعربي“، موجهة كلماتها لحلا: ”ما راح تحسي بوجعي ولا بالأمومة إلا لما تتزوجي ويصير عندك أولاد.. بس وقتها سيكون متأخرا جدا لأنك فعلا خسرتني“.

وأضافت: ”أنا ما بدي حلا تزورني أو حتى أشوفها ولا تشوفني ولا أسمع صوتها“.

وبينت السابر أن ”هناك حالة وحيدة لكي لا أسجن هي أن تقوم حلا بالتنازل عن القضية“، موضحة أن ”سداد المبلغ المطلوب منها غير كاف لإلغاء الحكم لأن موضوع الفلوس لو تم حله راح يرفعوا دعوى مدنية“.

وأضافت: ”ما كنت أتوقع ذلك في مثل هذه الأيام واقترب رمضان ومناسبة عيد الأم.. فأنا الموضوع بالنسبة لي طعنة في صدري من أقرب الناس لي“.

وتابعت: ”ما كنت أتوقع أن ابنتي لآخر لحظة ما راح تتنازل عن القضية.. وللحين هي للأسف بتنكر هالشي وهي ما بتعرف إيش بيصير.. يعني أنا بنتي لما تروح المحكمة وتشهد ضدي.. ما أعتقد عندي كلام أوصف فيه ما عشته هذه الفترة وكنت أحاول أظهر أن هذا الموضوع ما راح أقف عنده“.