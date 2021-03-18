وفاة الفنانة المصرية منى بدر عن عمر ناهز 85 عاما

توفيت الفنانة المصرية منى بدر، عن عمر ناهز 85 عامًا، وقد اشتهرت بمشاركتها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بطولة فيلمه ”فتى أحلامي“.

وكتب الموسيقار يحيى خليل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: ”توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت في السينما المصرية باسم (منى بدر)، وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة“.

https://www.facebook.com/yehya.khalil.581/posts/913103212777227

ونشر خليل صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة وأخرى لها مع عبدالحليم حافظ في فيلم ”فتى أحلامي“.

وظهرت منى بدر بالفيلم اللبناني ”كلنا فدائيون“ الذي تم عرضه عام 1969، وتناولت قصته كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي ثمانينات القرن الماضي ظهرت في فيلمها الثالث من خلال السينما السورية، وذلك عبر دور لعبته في فيلم ”سواقة التاكسي“ للمخرج السوري محمد شاهين.