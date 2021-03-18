بطلة "ملائكة تشارلي".. درو باريمور تتجول "حافية القدمين" في شوارع نيويورك (صور)

تُعرف الممثلة الأمريكية درو باريمور بأناقتها الشديدة وحبها للظهور في أبهى صورة، ولكن يبدو أن نجمة ”ملائكة تشارلي“ تخلت، ولو مؤقتا، عن هذا السلوك الرسمي الصارم، وتركت العنان للتلقائية والعفوية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد رصدت عدسات الكاميرات، درو البالغة من العمر 46 عاما، وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك حافية القدمين.

ووفقا للصور التي تم نشرها، شوهدت درو ترتدي بدلة رياضية فضفاضة باللون الرمادي وحقيبة ظهر باللون الأسود، وقناعا للوجه وردي اللون كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس كورونا، وبدت غير منزعجة من عدم ارتدائها للحذاء أثناء قيامها بجولة في شوارع المدينة.

يشار إلى أن مدينة نيويورك تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحراره حيث وصلت إلى 37 درجة، ولم تظهر النجمة أي علامات على انزعاج أو ضيق أثناء سيرها على طول الشارع الخرساني حافية القدمين.

كما ظهرت درو بوجه طبيعي متخلية تماما عن المكياج، وكانت أوضحت خلال إحدى حلقات برنامجها الحواري ”The Drew Barrymore Show“ تجنبها القيام بأى عملية تجميلة، قائلة: ”لم أفعل شيئا بوجهي.. وأود ألا أسعى لأن أفعل شيئا أبدا أبدا“.

وفي العام الماضي، أخبرت درو مجلة ”The Sunday Times’s Style“ أن قدميها قد نمتا بثلاثة سنتيمتر بعد ولادة بناتها، فهل هذا سبب اختيارها التجول حافية القدمين؟!

ويبدو أن الظهور الأخير، لباريمور في الشارع يتوافق تماما مع رغبتها الواضحة في الابتعاد عن السينما، وأخبرت أخيرا المذيع آندي كوهين في برنامجه الإذاعي SiriusXM أنها لم تعد مهتمة بالشاشة الكبيرة.

جدير بالذكر، أن باريمور هي أم لابنتين، وهما: أوليف البالغة من العمر 8 سنوات، وفرانكي البالغة من العمر 6 سنوات.