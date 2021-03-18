إصابة الفنانة المصرية هنا الزاهد بكورونا

أعلن مصدر مقرب من الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد -19)، وذلك عن طريق الصدفة، وفق ما ذكره موقع ”اليوم السابع“ المحلي.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن ”الفنانة المصرية كانت تستعد للسفر، وأجرت مسحة بهدف الانتهاء من إجراءات السفر، لتكتشف إصابتها بعد أن جاءت نتيجة المسحة إيجابية“.

وأضاف أن ”هنا تأكدت من إصابتها بعد إجرائها مسحة ثانية، حيث جاءت إيجابيه كذلك“، مشيرا إلى أن ”الزاهد“ بدأت تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع الحرارة واحتقان الحلق، وخضعت للعزل المنزلي وبدأت باتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء.

وسبق أن أعلن عدد من الفنانين المصريين إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تسبب بوفاة الفنانين يوسف شعبان ورجاء الجداوي، فيما نقل أخيرا إلى المستشفى الفنان توفيق عبدالحميد، وسط غموض بشأن حالته الصحية.