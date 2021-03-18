الفنان السعودي إبراهيم الحربي في مرحلة التعافي من "كورونا"

بدأ الفنان السعودي إبراهيم الحربي، المقيم في دولة الكويت، التعافي من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وفقا لما أعلنته الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وكشفت العيدان تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي، في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام، كتبت فيه: ”الحمدالله وبفضل الله تعالى، بدء تعافي الفنان الكبير إبراهيم الحربي من فايروس كورونا، وبفضل دعائكم، وإن شاء الله رب العالمين يتمم شفاءه على خير ويخرج من المستشفى ويعود إلى منزله بين أسرته ومحبيه بكامل صحته.. لا تتوقفوا عن الدعاء له فربما دعاء أحدكم الأقرب إلى الله“.

https://www.instagram.com/p/CMiqjM9roW4/

ويأتي ذلك نفيا لما تناقله رواد التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي، وأن الحربي تم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر بالكويت بعد شعوره بضيق في التنفس وارتفاع حدة الأعراض التي يعانيها.

كذلك خرج يوسف الحربي، نجل الفنان السعودي، وطمأن محبيه عن تطورات الحالة الصحية لوالده، وأبدى استياءه الشديد من الشائعة التي تم تداولها مؤخرا حول دخول والده العناية المركزة، موضحا أن صحته في تحسن وأن من المتوقع خروجه من المستشفى خلال الأيام المقبلة، علما بأن إبراهيم الحربي متزوج وله خمسة أبناء هم يوسف، أحمد، جمال، خالد، وسن.

ومن المنتظر أن يعود الفنان إبراهيم الحربي بعد شفائه من فيروس كورونا إلى تصوير فيلمه الجديد ”الكيلو 300″، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، مثل مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف، ومن المقرر عرضه عبر منصة ”شاهد“.

وكان آخر أعمال الفنان السعودي مسلسل ”ورود ملونة“، حيث جسد من خلاله شخصية ”عبدالوهاب“، وهو عمل درامي عائلي شاركته البطولة فيه النجمة سلمى سالم وانتصار الشراح.

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي من مواليد الكويت عام 1957، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، ويعد واحدا من النجوم البارزين في الخليج، ومن بين أعماله ”دنيا القوي، لعبة المرأة رجل، كلام أصفر“، أما انطلاقته الحقيقية فكانت مع شركة سكوب سنتر التي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، حيث قدم معها العديد من المسلسلات في الفترة من 2002 إلى 2007.