هل تكفلت شهيرات كويتيات بسداد مبلغ منى السابر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إعلان عدد من نجمات مواقع التواصل الكويتيات رغبتهن بسداد المبلغ المالي عن منى السابر، والدة النجمة البحرينية حلا الترك، في سبيل تجنيبها الحكم الصادر بحبسها مدة عام.

وانتشرت أنباء عن رغبة كل من نجمات مواقع التواصل جمال النجادة ودانة الطويرش وفوز الفهد والدكتورة خلود بسداد المبلغ المقرر، كما ذكر أحد الحسابات الإخبارية تطوعت صاحبة الحساب الكويتي المعروف (شنينة) بإطلاق هاشتاغ #اهل_البحرين_انقذوا_منى_السابر، في محاولة لدعمها.

#جمال_النجادة و #فوز_الفهد

و #دانة_الطويرش تبرعو بمبلغ مالي يسددون حق #حلا_الترك

ويطلعون امها #منى_السابر من الحبس يا اخي بنات الكويت يا اخي 😍😍😍😍 — أُم .. (@i_colors) March 18, 2021

https://www.instagram.com/p/CMjM6ecgoBM/

فيما أكد متابعون – في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أنهم ”بحاجة إلى تصريح أمني لقبول التبرع بالمبلغ“.

الدكتورة خلود و جمال النجادة و دانه الطويرش أعلنوا انهم راح يتكفلون بالمبلغ و نحتاج بس تصريح كل الي نحتاجه بس تصريح اهل البحرين ساعدوها ارجوكم اذا مو علشانها علشان ولدها المسكين

#اهل_البحرين_انقذو_مني_السابر — ♥️ (@4_34l) March 17, 2021

وكانت محكمة بحرينية أصدرت حكما نافذا بحبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (530 ألف دولار).

وتعرضت النجمة البحرينية حلا الترك إلى انتقادات شديدة من قبل جمهورها، مستنكرين مقاضاتها والدتها بشأن المبلغ المالي.