صاحبة أغنية "كذبك حلو".. من هي الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس؟

توفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس، فجر الخميس، عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وميادة بسيليس هي مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر التاسعة عبر إذاعة حلب.

وصدر لها 14 ألبومًا غنائيًا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.

وتميزت الفنانة الراحلة بتنوع أغانيها من ناحية الكلمات، والألحان، بين تجديدها للفلكلور، وإنشادها للترانيم الدينية المسيحية، وحفاظها على شكل الأغنية العربية الراقية.

وتعد أغنيتها ”كذبك حلو“ التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999، بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.

وفي العام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان ”إلى أمي وأرضي“، وهو عمل تأخر موعد صدوره كثيرًا، لكنه كان على المستوى الذي أمِله واعتاده جمهور ميادة منها.

كما غنَّت ”ميادة“ أيضًا خلال مسيرتها الفنية، العديد من الشارات لمسلسلات كبيرة، مثل:“إخوة التراب“ و“أيام الغضب“.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

حصدت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية، العديد من الجوائز المحلية والعربية، منها الأورنينا الذهبية لثلاث مرات، والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء، والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة، والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.

كما حازت الجائزة الذهبية لأفضل أغنية عربية العام 1999 عن أغنية ”كذبك حلو“.