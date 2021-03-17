نيللي كريم تعلن انفصالها عن خطيبها عمر إسلام

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع ”إي تي بالعربي“: ”فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت“.

وأضافت: ”أنا بلوغر فاشلة جدا.. أنا كبيري أحط صورة.. أو جلسة تصوير لغلاف مجلة.. أما البلوغر بيكونوا محترفين جدا وطريقة التصوير بتاعتهم ليها شكل تاني ويعملوا إعلانات لمنتجات معينة“.

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت: ”أنا السوشال ميديا بالنسبة لي أني أعرف أخبار الناس أكتر ما الناس تعرف أخباري.. وأنا أكيد بيحصلي إحباط في حياتي واستحالة أكون قوية طول الوقت“.

وتابعت: ”أنا من بداية حياتي وأنا شخصية بسيبها على ربنا وعمري ما بخطط.. يعني عمري ما بخطط أني أكون موجودة في رمضان.. بس سبحان الله بتصدف أني أكون متواجدة“.

وفي يونيو الماضي، كانت قد أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط؛ وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.