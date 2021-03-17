وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

توفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس، فجر الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ناشطين ووسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ”الوطن“ السورية، عبر حسابها على تويتر:“وفاة الفنانة ميادة بسيليس عن عمر ناهز الـ 54 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان“.

عاجل – وفاة الفنانة #ميادة_بسيليس عن عمر ناهز الـ 54 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان pic.twitter.com/A1X9A1NqbI — جريدة الوطن (@AlwatanSy) March 17, 2021

وكان سمير كويفاتي، زوج الفنانة الراحلة، قد أعلن، في فبراير الماضي، إصابة زوجته بمرض عضال.

وقال حينها ”كويفاتي“ وهو ملحن سوري، إن وضع زوجته الصحي مستقر، طالبًا الدعاء لها.

وترددت خلال الفترة الأخيرة، أخبار عن معاناة المغنية السورية من وضع صحي خطير.

وميادة بسيليس هي مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

وصدر لها 14 ألبومًا غنائيًا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، و هي أغنية من الفلكلور السوري القديم.

وتميزت الفنانة الراحلة بتنوع أغانيها من خلال كل ألبوماتها من ناحية الكلمات، والألحان، بين تجديدها للفلكلور، وإنشادها للترانيم الدينية المسيحية، وحفاظها على شكل الأغنية العربية الراقية.

وتعد أغنيتها ”كذبك حلو“ التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999، بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.

وفي العام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان ”إلى أمي وأرضي“، وهو عمل تأخر موعد صدوره كثيرًا، لكنه كان على المستوى الذي أمِله واعتاده جمهور ميادة منها.

كما غنَّت ”ميادة“ أيضًا خلال مسيرتها الفنية، العديد من الشارات لمسلسلات كبيرة، مثل:“إخوة التراب“ و“أيام الغضب“.