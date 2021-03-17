عمرو دياب يكشف عن إصابته بكورونا العام الماضي (فيديو)

كشف الفنان المصري عمرو دياب تفاصيل إصابته بفيروس كورونا رغم تكتمه على الخبر طوال الفترة الماضية، موضحا أنه أصيب به العام الماضي مع بداية ظهور المرض.

وأوضح المطرب المصري، خلال حفل غنائي له بالقاهرة، أنه كان من المقرر أن يصور الدويتو الغنائي ”أهي أهي“ الذي عمله مؤخرا ضمن أحدث ألبوماته الغنائية مع المطربة اليونانية إرينا، ولكن ظروف إصابته بكورونا منعته من السفر لتصوير الكليب.

وقال عمرو دياب: ”السنة اللي فاتت في زمن الكورونا عملت أغنية مع إرينا وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا“.

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وكان الفنان المصري عمرو دياب قد سقط على المسرح أثناء إحيائه حفلا غنائيا خاصا، أقيم في أحد فنادق القاهرة، لصالح شركة عقارية تقوم بتدشين مشروع جديد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من الحفل سقوط عمرو دياب، بينما كان يؤدي أغنية ”يا أنا يا لأ“، من ألبومه الأخير.

ويبدو أن أرضية مسرح الحفل كانت مبتلة أثناء تأدية عمرو دياب لأغنيته، ما تسبب بسقوطه المفاجئ، ولكنه تدارك الموقف المحرج سريعا بالنهوض والتوجه للجمهور بطمأنتهم، حيث علق على الحادث سريعا مع مواصلة غنائه قائلا: ”عادي عادي“.